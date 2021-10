Aus Simon Baumgartens lockerer Plauderei mit dem ehemaligen Mitspieler beim TVB Stuttgart und heutigen Spielerberater Lars Friedrich ist kurzerhand ein Engagement in der 2. Handball-Bundesliga geworden: Am Sonntag feierte der Kreisläufer, eigentlich in Diensten des Württembergligisten VfL Waiblingen, sein Profi-Comeback beim DJK Rimpar Wölfe„Ich habe einfach mega Bock darauf, noch einmal auf diesem Level zu spielen“, sagt der 36-Jährige, der bis zum Jahresende beim Zweitligisten aushelfen