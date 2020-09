Als Viggó Kristjánsson für die isländische U-19-Fußball-Nationalmannschaft spielte, träumte er von einem Engagement in der englischen Premier League. Am liebsten hätte er das Trikot seines Herzensclubs FC Liverpool getragen. Daraus wurde nichts. Der 26-Jährige lauscht heute nicht den Anweisungen von Jürgen Klopp, sondern jenen von Jürgen Schweikardt. Über Wien, Leipzig und Wetzlar kam Kristjánsson nach Stuttgart und spielt in der neuen Saison für den Handball-Erstligisten TVB Stuttgart. „Ich