Verdienter Sieg des Aufsteigers VfL Waiblingen im Stadt-Derby

Lange haben die Waiblinger Handballfans auf das traditionsreiche Stadtderby VfL gegen den TV Bittenfeld verzichten müssen. Dementsprechend groß war das Interesse und stattlich die Kulisse. Knapp 700 Zuschauer wollten sich diese Darbietung nicht entgehen lassen. Der Aufsteiger in die Baden-Württembergliga, der VfL, setzte sich gegen den TVB II verdient mit 35:27 (17:14) durch.

Kaum angepfiffen, gab es die erste zehnminütige Unterbrechung. Beim ersten Wurf hatte sich ein Tor aus der Bodenverankerung gelöst. Vor allem den Gästen tat diese Unterbrechung nicht gut, ihnen gelang in den ersten fünf Minuten kein Treffer. So führten die Waiblinger schnell mit 5:3, ehe auch ihr Angriffsspiel immer öfters ins Stottern geriet. Während beim VfL Evgeni Prasolov und Robin Stöhr für Tore sorgten, hatte der TVB II in Mittelmann Maurice Widmaier seinen wichtigsten Akteur.

Vier schnelle Strafzeiten

Die schnellen Bittenfelder Angreifer versuchten es immer wieder im Eins gegen eins, erarbeiteten sich einige Siebenmeter und sorgten beim VfL für vier schnelle Strafzeiten. Vom 5:5 an wechselte die Führung ständig und das Spiel wurde immer dynamischer und hochklassiger. Fünf Minuten vor der Pause kassierte Sascha Laurenz die direkte Rote Karte. Erstaunlicherweise bewirkte die einen 4:0-Lauf der Gastgeber, zu dem der überragende Waiblinger Schütze Evgeni Prasolov mit alleine drei weiteren Treffern beitrug.

Der ebenfalls glänzend aufgelegte Lukas Ader eröffnete die zweite Spielhälfte mit dem 18:14 und Vorsprung des VfL wuchs schnell auf fünf Tore an. Die in der ersten Hälfte noch so gefährlichen TVB-Rückraumspieler setzten sich in der zweiten Halbzeit kaum mehr in Szene. Maßgeblichen Anteil daran hatte Luis Westner, der die VfL-Abwehr auf ein extrem hohes Level anhob.

Nur noch Seiz gefährlich

Beim TVB II strahlte nur noch der Rechtsaußen Michael Seiz große Torgefahr aus – dies war zu wenig, um das Derby noch einmal zu drehen. Souverän hielt der VfL den meist um die fünf Tore pendelnden Vorsprung. Nur zweimal verkürzte Bittenfeld II den Rückstand auf vier Tore. Doch der VfL hatte umgehend eine Antwort parat. In der Schlussphase verbesserte der sichere Siebenmeterschütze Axel Steffens noch sein Torekonto, längst ging es nur noch um die Höhe des VfL-Sieges. Das finale 35:27 spiegelte die Kräfteverhältnisse an diesem Derbyabend recht gut wider.

Der VfL-Trainer Tim Baumgart fand mit seinem Team die richtigen Antworten auf die beiden ersten Saisonniederlagen. Der VfL ist mit diesem Derbysieg und seiner besten Saisonleistung endgültig in der BWOL angekommen.

Am kommenden Sonntag geht es nun für die Waiblinger nach Pforzheim, während der TVB II am Samstag Großsachsen empfängt.

VfL Waiblingen: Seeger, Rica-Kovac, Westner (1), Kolotuschkin (2), Leinhos (2), Ader (2), Stöhr (5), E. Prasolov (9), Laurenz (1), Leukert (3/1), Steffens (8/5), Baumgarten (2), Hellmann, A. Prasolov, Eilers, Specic

TV Bittenfeld II: Bauer, Sdunek, Lehmann; Bacani, Traub, Uskok (2), Eckert (1), Eberle (2), Winter, Widmaier (7), Hoffmann (1), Bischoff, Seiz (10/5), Lucas (2), Porges, Wissmann (2).