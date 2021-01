Wer erstmals in der Clubgeschichte in die 1. Liga aufsteigt, will natürlich spielen. Aber auch mit der Gefahr, gleich wieder abzusteigen, ohne die Saison mit den Fans genießen zu können? Das Team der SG Schorndorf würde zwar gerne, wie vom Deutschen Badminton-Liga-Verband geplant, zumindest eine Halbserie austragen. Die Chance auf einen fairen Wettbewerb sieht der Verein aber nicht. Zu Recht.

Bis Ende Dezember hatte der DBLV Vorschläge der Vereine eingeholt, wie es in Liga eins