Der Fußball-Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach hat den ursprünglich bis zum 30. Juni 2022 datierten Vertrag mit Steven Lewerenz vorzeitig und in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Der Offensivmann werde sich ab sofort aus beruflichen und privaten Gründen umorientieren. Der 30-jährige gebürtige Hamburger kam im vergangenen Sommer von Rot-Weiß Essen nach Aspach und absolvierte in der laufenden