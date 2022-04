Handball. Es darf gejubelt werden: Im viertletzten Saisonspiel haben sich die Männer des VfL Waiblingen den Aufstieg in die Baden-Württemberg-Oberliga gesichert. Den entscheidenden Sieg feierte der Tabellenführer der Württembergliga am Donnerstag, 14. April, gegen die SF Schwaikheim. In der Rundsporthalle gewann er mit 33:20.