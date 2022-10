VfL Waiblingen: Handballerinnen im DHB-Pokal vor knackiger Aufgabe

Noch zwei Spiele stehen für die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen auf dem Programm vor der fünfwöchigen Europameisterschaftspause – und die haben es in sich. Bevor der verlustpunktfreie Tabellenzweite Thüringer HC in die Rundsporthalle kommt, gastiert an diesem Samstag (20 Uhr) in der zweiten Runde um den DHB-Pokal die Sport-Union Neckarsulm. Mit diesem Gegner hat der VfL bereits Bekanntschaft gemacht.

Blomberg nicht mehr bremsen können

Wenig überraschend war’s, dass der Aufsteiger VfL Waiblingen zuletzt auch bei der ambitionierten HSG Blomberg-Lippe leer ausging. Mit 19:35 fiel die Niederlage auch deutlich aus – wobei es danach zur Halbzeit nicht ausgesehen hatte. 6:6 stand’s nach 15 Minuten, zur Pause war das Team von Thomas Zeitz beim 12:16-Rückstand noch in Sichtweite. „Das, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir bis dahin hervorragend umgesetzt“, sagt der Trainer. „Wir haben lange gespielt und die Räume angegriffen, wie wir angreifen wollten. Es hätte sogar noch knapper stehen können.“ Umso ärgerlicher sei die zweite Halbzeit gewesen, in der sein Team komplett den Faden verloren und die konterstarken Blombergerinnen mit vielen einfachen technischen Fehlern zum Torewerfen eingeladen habe. „Wir haben Blomberg nicht mehr bremsen können. 7:19 Tore in Halbzeit zwei, das ist schon extrem.“

Kein Losglück

Dennoch sei die erste Halbzeit ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gewesen. „Wir müssen das eben nur über einen längeren Zeitraum abrufen.“ Vor allem gegen Mannschaften, gegen die Punkte möglich seien.

Bevor der VfL am Samstag in einer Woche mit dem Tabellenzweiten Thüringer HC den nächsten Brocken vorgesetzt bekommt, kämpft er an diesem Samstag um den Einzug in die dritte Runde um den Pokal des Deutschen Handball-Bundes. In der ersten Runde pausierten die 14 Erstligisten. Die Losfee hat es jedoch nicht gut gemeint mit den Waiblingerinnen: Ihre Partie ist eines von zwei Erstligaduellen, im anderen Spiel treffen der SV Union Halle und die HSG Blomberg-Lippe aufeinander. Wäre dem VfL ein Zweitligist zugelost worden, hätte er sich zweifellos leichter ein Erfolgserlebnis holen können. Andererseits hätte er als Erstligist auf alle Fälle reisen müssen.

Schlappe für den Gegner

Thomas Zeitz sieht das Pokalspiel als weitere Gelegenheit, in die Spur zu kommen. Die Sport-Union Neckarsulm hat in dieser Saison erst zwei Spiele absolviert. Die Partie gegen den Meister SG BBM Bietigheim musste verschoben werden, weil gleich zehn Akteurinnen krankheitsbedingt nicht spielfähig waren. Auf den schwer erarbeiteten 30:23-Auftaktsieg in Waiblingen folgte das 25:38-Heimdebakel gegen den Vizemeister Borussia Dortmund. Die Neckarsulmer Trainerin Tanja Logvin weiß also noch nicht so recht, wo ihr Team steht.

„Für uns ist das jetzt ein guter Vergleich“, sagt Zeitz. „Wir können sehen, ob wir gegenüber dem Punktspiel ein bisschen weiter sind.“ Sein Team könne befreit aufspielen – wobei die Vorbereitung aufs Spiel etwas schwierig sei. „Es gibt nicht viele Spiele anzugucken, auch wissen wir nicht, mit welchem Kader Neckarsulm auftaucht.“

Der VfL wird am Samstag nicht in Bestbesetzung antreten. Julia Herbst kränkelt immer noch. Eine Pause bekommen werden die Torhüterin Celina Meißner (entzündete Sehne in der Schulter) und Samira Brand (Knieschmerzen). „Wir haben trotzdem noch zwei Torhüterinnen und zwölf Feldspielerinnen“, sagt Zeitz.