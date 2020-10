(sch). In der Fußball-Landesliga bleibt der SV Breuningsweiler dank des überragenden Lukas Friedrich am Spitzenreiter dran. Im achten Spiel gab’s den siebten Sieg. Bereits zum fünften Mal unentschieden spielte dagegen der TSV Schwaikheim. Und ganz schlecht lief’s für die drei Rems-Murr-Teams in der Regionalliga, Oberliga und Verbandsliga.

Regionalliga Südwest. Die SG Sonnenhof Großaspach steckt in der Krise. Nach der 0:5-Heimklatsche und dem 0:4 in Steinbach hat es