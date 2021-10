In der Fußball-Landesliga muss Schwaikheim punkten. Und das am besten nicht nur mit einem Remis gegen die SG Sindringen/Ernsbach, sondern mit einem Sieg. Allein dem besseren Torverhältnis hat der TSV momentan zu verdanken, nicht in die rote Zone der Tabelle abzurutschen.

Regionalliga. FSV Frankfurt (13. Platz, 12 Punkte) - SG Sonnenhof Großaspach (11. Platz, 15 Punkte/Samstag, 14 Uhr). Viele Chancen erspielten sich die Großaspacher vergangene Woche zu Hause gegen den