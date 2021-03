Die Arbeit in den Jugendfußball-Mannschaften des FSV Waiblingen ist weit über den Rems-Murr-Kreis hinaus bekannt. Vor allem in den jüngeren Jahrgängen bietet der Verein eine Ausbildung, die Eltern ihre Kinder von weit her nach Waiblingen bringen lässt. Denn hier gibt es die Chance auf Erfolg und womöglich den Start in eine Profikarriere. Doch wie hoch darf der Preis sein, den Kinder und Eltern dafür zahlen?

Insider werfen dem Verein schwere Versäumnisse vor. Zum Beispiel weggeschaut