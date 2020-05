Württembergische Handballer übernehmen Empfehlung des DHB

Der Deutsche Handball-Bund (DHB) hat den Landesverbänden wegen der Corona-Krise den endgültigen Abbruch nach dem 19. April empfohlen und angeregt, es solle nur Aufsteiger und keine Absteiger geben. Der Württembergische Verband hat diesen Vorschlag in seiner Sitzung am Mittwochabend (8. April) übernommen. Das teilt er auf seiner Homepage mit. Alle Beschlüsse aber, heißt es in der Mitteilung, erhalten ihre Wirksamkeit erst mit dem anstehenden Beschluss des Bundesrates (DHB).

Die Beschlüsse, heißt es, basieren auf dem Vorschlag des DHB vom 3. April 2020.

Weiter heißt es:

Im Falle einer anderweitigen Entscheidung des Bunderats im Umlaufverfahren, wird das HVW-Präsidium im Sinne der Einheitlichkeit über alle Landesverbände die demokratisch getroffene Entscheidung mittragen.

Der Handverband Württemberg e. V. beschließt: