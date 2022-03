(pm/twa). Am achtletzten Spieltag der Handball-Württembergliga können die Männer des VfL Waiblingen den Aufstieg fest in den Blick nehmen bei einem weiteren Sieg: Mit dem Tabellenvierten SG Lauterstein gastiert ein Verfolger in der Rundsporthalle.

Männer. VfL Waiblingen (1. Platz, 30:6 Punkte) – SG Lauterstein (4. Platz, 24:12 Punkte/Samstag, 20.30 Uhr). Nach dem 25:23-Sieg im Spiel gegen den bis dato punktgleichen TSV Wolfschlugen steht der Tabellenführer Waiblingen