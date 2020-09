Am Samstag geht’s los, die Waiblinger Handballerinnen treten bei den Füchsen Berlin zum ersten Saisonspiel in der Zweiten Bundesliga an. Sie stehen vor einer Saison, über der die Corona-Pandemie wie eine dunkle Wolke hängt und in die der VfL doch mit Schwung und Optimismus geht. Das hat vor allem etwas mit dem neuen Trainer Thomas Zeitz zu tun.

Der 46-Jährige bringt Erfahrung mit, ist mit dem FSV Mainz 05 in die Erste Liga aufgestiegen. Und durch seine mitreißende Art hat er nicht nur