Die Handballerinnen des VfL Waiblingen stehen auch nach dem dritten Spieltag an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Beim 32:28-Auswärtssieg (15:14) in Bremen überzeugten vor allem der Waiblinger Rückraum mit Caren Hammer, Sinah Hagen, Vanessa Nagler und Samira Brand mit zusammen 27 Torerfolgen sowie Torhüterin Celina Meißner mit zahlreichen Paraden. In einem flotten Spiel bewies der VfL die bessere Chancenverwertung und legte mit einem starken Zwischenspurt vom 18:18 zum 25:19 zwischen der