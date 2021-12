(mül). Bei idealem Crosslauf-Wetter mit leichtem Nieselregen und tiefem Geläuf ging es am vergangenen Samstag für die 400 Läuferinnen und Läufer beim 5. Weinstadt-Cross auf den anspruchsvollen Rundkurs am Stadion Weinstadt in Benzach.

Begonnen wurde der Tag mit dem 600 Meter langen Cross-Sprint - bei dem die Läuferinnen und Läufer im direkten Duell vollen Einsatz zeigten. Über Stock und Stein, bei Steigungen und Senken sowie mit in den Parcours eingebauten