Beim 36. Welzheimer Triathlon sind am vergangenen Samstag mehr als 500 Triathleten an den Start gegangen. Bei strahlendem Sonnenschein war Kai Dahlhaus vom VfL Waiblingen der Schnellste im Einzelwettbewerb. Grund zur Freude hatte auch die zweite Männermannschaft des VfL Waiblingen: Sie siegte im ebenfalls in Welzheim ausgetragenen Wettkampf der Landesliga Nord (Baden-Württembergische Triathlonliga). Dass der traditionelle Wettkampf am Aichstrut-Stausee als eines der ersten großen