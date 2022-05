Waiblinger Triathletin Elisa Kühn holt sich den Landestitel

Die Nachwuchs-Triathletin Elisa Kühn vom VfL Waiblingen hat bei den baden-württembergischen Meisterschaften des Nachwuchses im Swim & Run am Samstag in Mengen den Titel in der Jugend B gewonnen. Die 14-Jährige setzte sich nach 400 Metern Schwimmen im Freibad und 2600 flachen Laufkilometern in 16:42 Minuten mit zwölf Sekunden Vorsprung vor Luisa Binnig (TSG Schwäbisch Hall) und Nina Kleiner (TV Mengen) durch. Auf Platz drei bei den Schülerinnen A landete Julia Groß vom TSV Neustadt.

Erst im vergangenen Jahr mit Triathlon begonnen

Knapp 120 junge Triathletinnen und Triathleten traten zum fünften Wettkampf des Racepedia-Cups, der Nachwuchsserie des Baden-württembergischen Triathlonverbands, in Mengen an. Im Rahmen des dortigen Swim & Run wurden auch die Landesmeister ermittelt.

Den Titel in der Jugend B sicherte sich Elisa Kühn vom VfL Waiblingen. Die gelernte Schwimmerin begann erst im vergangenen Jahr mit dem Triathlon und legte in Mengen mit 400 Metern Schwimmen in 5:30 Minuten den Grundstein für ihren ersten Triathlontitel.

Ebenfalls auf dem Siegerpodest der Landesmeisterschaften stand Julia Groß vom TSV Neustadt, die bei den Schülerinnen A nach 200 Metern Schwimmen und 1500 Metern Laufen in 10:08 Minuten Dritte wurde.