(frm). In der Partie des Frauenhandball-Zweitligisten VfL Waiblingen beim starken Aufsteiger ESV Regensburg stand es nicht weniger als 18-mal unentschieden. Kein Team setzte sich in der nicht immer hochklassigen, aber dafür sehr spannenden Begegnung mit mehr als zwei Toren ab. Zuletzt gelang dies dem VfL beim 24:22 zehn Minuten vor dem Ende. Doch Waiblingen brachte den Vorsprung nicht ins Ziel, sondern musste sich mit dem alles in allem leistungsgerechten 26:26-Remis (16:15) begnügen.