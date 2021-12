Alle Jahre wieder fliegen bei der Darts-WM im „Ally Pally“ in London die Pfeile. Die Veranstaltung rund um den Jahreswechsel hat längst Kultstatus erreicht. Und mehr und mehr spielen sich auch deutsche Spieler in den Fokus. Die Sportart fristet in Deutschland jedoch immer noch ein Nischendasein. Dabei hat sie Potential für mehr. Viel mehr, wie der Experte Tomas „Shorty“ Seyler meint.

Florian Hempel: Eine neue Hoffnung?

So ein Weihnachtsfest hat Florian Hempel noch nie erlebt.