„Ich appelliere an den Verstand aller“, sagt Patrick Künzer. Der Fußball-Bezirksvorsitzende will vor dem kommenden Wochenende noch einmal alle Vereine daran erinnern, sich an die gegebenen Corona-Regeln zu halten. Es gehe hier nicht um Sanktionen, sondern um die Gesundheit.

Nicht immer so ganz genau

Dem 57-Jährigen, der regelmäßig auf den Sportplätzen des Bezirks unterwegs ist, ist in den vergangenen Wochen mehrmals aufgefallen, dass sich nicht jeder so ganz an die Maßnahmen