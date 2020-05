Weitere Veränderungen in Trainerteams: SSV Steinach hat sein Trainer-Team komplett

Fußball-Bezirksligist SSV Steinach-Reichenbach wird mit folgenden Trainern in die neue Runde gehen: Thomas Sommer (53) steht als Trainer der ersten Mannschaft schon geraume Zeit fest, mit Andreas Renz (53) wurde nun auch der Co-Trainer gefunden. Renz hat in der Vergangenheit bereits als Trainer von Männer- sowie Jugendmannschaften gearbeitet. Zuletzt trainierte er als Co-Trainer an der Seite von Thomas Sommer den SV Allmersbach in der Landesliga.

Die Leitung der zweiten Mannschaft als Nachfolger von Harald Jaßniger wird Patrick Gölz (34) übernehmen. Gölz war jahrelang Spieler der ersten Mannschaft und an beiden Aufstiegen maßgeblich beteiligt. Nachdem er zuletzt als Sportlicher Leiter und Betreuer tätig war, wird es seine erste Aufgabe als Trainer sein. Unterstützt wird er von Robin Mohr (25), der seit zwei Jahren Co-Trainer der zweiten Mannschaft ist und die Mannschaft daher bestens kennt.



Nach über vier Jahren hört Trainer Manuel Casper beim SV Hertmannsweiler (Kreisliga B I) auf. Die Nachfolge treten in der neuen Saison Erkut Polat (bisher VfR Murrhardt) als Spielertrainer sowie als Co-Spielertrainer Patrick Uebele (TSC Murrhardt) an.