Wer steigt auf? Wer steigt ab? So war die Fußball-Relegation am Wochenende

Für manche Fußball-Teams ist noch nicht Schluss, sie kämpfen noch um den Einzug in die nächsthöhere Liga oder um den Klassenerhalt. So waren die Spiele am Wochenende.

Bezirksliga. Lange stand der SV Breuningsweiler II vorne in der Kreisliga A1, ließ sich am letzten Spieltag von der SG Weinstadt überholen und sich dann in der Relegation gegen den TSV Rudersberg vollends die Butter vom Brot nehmen. Die Rudersberger zogen mit dem 3:2-Sieg in die nächste Runde ein und bekommen es da mit dem VfR Murrhardt zu tun. Breuningsweiler ging früh in Führung. Es war ein heißes Derby, bei dem Tom Höschele bereits in der 32. Minute glatt Rot sah. Die Wiedergutmachung folgte prompt mit dem Ausgleich durch Niklas Wanek in der 42. Minute. Torjäger Fabian Keinath erhöhte noch kurz vor dem Halbzeitpfiff zum 2:1. Direkt nach Wiederbeginn sorgte Christian Stecher zwar für den Ausgleich, doch der TSV ließ sich nicht beirren und blieb weiter dran. Patrick Keinath nutzte einen Fehlpass der Gegner, um allein aufs Tor zuzumarschieren, und versenkte selbstbewusst zum 3:2-Siegtor. Die Partie wurde hektischer, der SVB II setzte sich aber nicht durch, es gelang ihm lediglich ein Schuss an die Latte.

SV Breuningsweiler II - TSV Rudersberg 2:3. 1:0 Yan Tsyupko (19.), 1:1 Niklas Wanek (42.), 1:2 Fabian Keinath (45.+2), 2:2 Christian Stecher (49.), 2:3 Patrick Keinath (82.).

Kreisliga A. Der FV Sulzbach ließ sich im Duell gegen Kirchberg II nicht beirren und legte ein echtes Torfeuerwerk hin. Zwar hieß es zur Halbzeit nur 1:0, doch dann platzte der Knoten völlig, Sulzbach spielte befreit auf und ließ der SVG Kirchberg keine Chance. Es entwickelte sich eine Partie, in der Kirchberg zu keinem erfolgreichen Spielzug mehr kam und sich vom FVS schwindelig spielen ließ. Fußballerisch überlegen legte Sulzbach konstant nach und zog mit 6:0 ins Spiel um den Aufstieg gegen den TSV Oberbrüden ein.

Auch die Partie von POES Annagenisis Schorndorf und dem TSV Strümpfelbach II war ein umkämpftes Spiel um den Einzug in die nächste Runde, wo bereits der TSV Leutenbach zur nächsten Prüfung feststeht. Die Schorndorfer kamen zu Beginn besser ins Spiel, Strümpfelbach kämpfte sich in der ersten Halbzeit ran, erzielte den Ausgleich in der 33. Minute. Dann aber zog Schorndorf davon und setzte sich mit vier weiteren Treffern deutlich durch.

FV Sulzbach - SVG Kirchberg II 6:0. 1:0 Marcel Klenk (12.), 2:0 Feyyaz Benzetti (48.), 3:0 Manuel Schiffer (53., FE), 4:0 Manuel Schiffer (59., FE), 5:0 Marcel Klenk (71.), 6:0 Tobias Wiese (80.).

POES Annagenisis Schorndorf - TSV Strümpfelbach II 3:1. 1:0 Konstantinos Teliakis (20.), 1:1 Lucas Stowasser (33.), 2:1 Athanasios Stamatakis (55.), 3:1 Giovanni Camassa (83.), 4:1 Theofanis Samourakis (88.), 5:1 Shaban Kapllani (91.).