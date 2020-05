Wie geht es weiter im Rems-Murr-Fußball? Verbände für Saisonabbruch

Am 16. Mai geht die Fußball-Bundesliga wieder los. Doch wie geht es im Amateurfußball weiter? Die drei Landesfußballverbände in Baden-Württemberg sprechen sich für den Abbruch der Saison zum 30. Juni aus. Der Württembergische Fußballverband (WFV) hat am Dienstag (12. Mai) gemeinsam mit dem Badischen Fußballverband und dem Südbadischen Fußballverband einen gemeinsamen Antrag vorgestellt. Dieser sieht vor, die Meisterschaftsrunden zum 30. Juni 2020 zu beenden, die direkten Aufsteiger anhand einer Quotienten-Regel zu ermitteln (wie es zum Beispiel auch im Rems-Murr-Handball geschehen ist) und keine Mannschaft absteigen zu lassen. Über diesen Vorschlag des Präsidiums soll der Verbandsvorstand voraussichtlich am 20. Mai entscheiden. Dabei sollen auch Stellungnahmen der Vereine berücksichtigt werden.

Weitere Informationen folgen.