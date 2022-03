Beim TSV Schwaikheim ist vergangene Woche der Knoten geplatzt. Der letzte Sieg war schon einige Wochen her, es war Ende Oktober 2021. Es folgte eine Zeit, in der es nicht so recht klappen wollte mit den nötigen Punkten, und der TSV Schwaikheim verschwand im Tabellenkeller.

Abteilungsleiter und Co-Trainer Simon Hieber warnte vor der Partie schon: „Wenn wir nicht vor Ostern eine Siegesserie starten, könnte es gegen Ende zäh werden.“ Der Abteilungsleiter in ihm beschäftigt sich