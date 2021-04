Eigentlich ist es ein Gesetz der Branche, dass die Großen die Kleinen fressen. Doch es gibt auch Ausnahmen – vorausgesetzt, das Konzept ist einzigartig und pfiffig. Seit dem Jahr 2009 baut Till Rydyger in Schorndorf akkubetriebene Fahrräder – und die Marke Remsdale hebt sich auch in Zeiten des E-Bike-Booms von der Masse ab. Beim Besuch in der E-Bike-Manufaktur spricht der Maschinenbau-Ingenieur unter anderem über Patente, Leichtbau, Tarnungen, Energiedichte in der E-Mobilität und die Zukunft