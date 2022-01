Es ist wieder nichts geworden mit einem Treppchenplatz für Ski-Star Andrea Rothfuss aus Kernen-Rommelshausen. Nach vierten Plätzen in der Abfahrt und im Super-G wurde die 32-Jährige am Montag, 17. Januar 2022, bei der Para-WM im norwegischen Lillehammer auch in der Super-Kombination Vierte.

Dabei hatte es zunächst so gut ausgesehen. Hinter Varvara Voronchikhina (Russisches Paralympisches Komitee; 1:11,77 Minuten) und der alten Rivalin Marie Bochet (Frankreich, 1:12,54 min.) sicherte