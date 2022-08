Winnender Inline-Skater: Auch in Lettland auf dem Podest

Das vierte Rennen um den Inline-Alpin-Weltcup wurde in Ikskile bei Riga in der baltischen Republik Lettland ausgetragen, wo die Winnender Inline-Skater wieder einmal Plätze auf dem Treppchen einnahmen. Für Mona Heller lief es im Weltcuprennen erneut gut, so dass die Winnenderin ihren Vorsprung ausbaute.

Tags zuvor fand bei besten Bedingungen und angenehmer Außentemperatur ein Weltranglistenrennen um den lettischen Inline-Cup statt. Auf einer relativ flachen Straße wurden von den Letten und Polen gut fahrbare, schnelle Slalomstrecken ausgeflaggt. Mona Heller von der SV Winnenden zeigte zwei erstklassige Durchgänge und deklassierte ihre Konkurrentinnen mit deutlichem Vorsprung von über einer Sekunde. In guter Form präsentierten sich ebenfalls die Vereinskameraden Noah Sing mit Platz zwei und der Junior im Team, Maximilian Löw, mit Platz vier bei den Männern.

Mona Heller baut ihren Vorsprung um den Weltcup aus

Beim nächsten Rennen ging es um Weltcuppunkte. Diesmal wurden die Kurse von den Gastgebern und den deutschen Trainern mit kürzeren Abständen, technisch anspruchsvoll gesteckt, was sich sofort in der Ausfallquote zeigte. Jeder fünfte Sportler kam nicht ins Ziel.

Die Männer, die bei diesem Weltcuprennen vor den Frauen starteten, lieferten sich spannende Rennen mit Positionswechseln, Fehlern und Ausfällen. Der Winnender Noah Sing belegte am Ende Platz zwei und erreichte damit Position zwei im Gesamtweltcup. Sein Vereinskamerad Maximilian Löw war mit Platz sechs nicht ganz zufrieden. Er fiel auf den vierten Rang in der Weltcupwertung zurück.

Mona Heller zeigte bei den Frauen zwei sichere, technisch fehlerfreie Läufe und erreichte Platz zwei. Da sie hiermit noch vor der stärksten Konkurrentin um den Weltcup lag, konnte sie ihren Vorsprung beim Kampf um den Cup weiter ausbauen.