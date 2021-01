Der Lockdown verurteilt die Sportler zur Untätigkeit. Viele zumindest. Die Winterbacher Fußballer sind seit einer Woche wieder im Training. Trainer Janny Falbo hatte das Warten satt.

Trainiert wird allerdings nicht entgegen der Corona-Verordnung in mannschaftlicher Geschlossenheit, sondern online. Falbos Lebensgefährtin Franziska Schützke betreibt zusammen mit Silvia Pelster das Fitnessstudio „Jump body&mind“ in Welzheim und bringt die Winterbacher nun zweimal in der Woche per