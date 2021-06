Testen, testen, testen – das schien in den zurückliegenden Wochen der einzige Weg zu ein wenig mehr Freiheit in der Pandemie zu sein. Am 7. Juni eröffnete deshalb der VfL Winterbach sein eigenes Testzentrum, nur drei Tage später aber entfiel die Testpflicht für Sport im Freien. Lohnt sich das Zentrum jetzt überhaupt noch? Aber allemal, sagt der VfL. Zu testen gebe es noch genug. Und wer wisse schon, wie sich die Situation entwickelt?

Die Aufregung war zuletzt groß gewesen im Lager der