Die Rems-Murr-Fußballer mischen seit Jahren in der Spitzengruppe der Landesliga mit, einen Aufsteiger aber gibt es erst jetzt wieder. Allerdings auch gleich zwei Absteiger. Die Saison 1995/96 bringt zudem eine entscheidende Neuerung: Für einen Sieg gibt es nun drei Punkte.

Nach mehreren Vizemeisterschaften sichert sich der SC Korb 1996 die Meisterschaft in der Landesliga und spielt künftig zusammen mit der TSG Backnang in der Verbandsliga. Die Mannschaft von Jürgen Heselschwerdt do