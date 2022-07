Zeitspiel, Anwurfzone, Kopftreffer: Verändern die neuen Regeln den Handball?

(pm/twa). Öfter mal was Neues: Der Handball-Weltverband IHF hat für die kommende Spielzeit vier Regeländerungen beschlossen, wobei eine Neuerung für Deutschland – noch – nicht greifen wird. Die anderen betreffen das Zeitspiel, die Anwurfzone sowie Kopftreffer gegen Torhüter und werden sowohl bei den Profis als auch den Amateuren umgesetzt. Die Experten erwarten Auswirkungen auf die Spielkultur und Taktik – und hoffen auf ein noch schnelleres Spiel. Zudem wird in der Ersten Liga der Männer der Auszeit-Buzzer künftig die Grüne Karte ersetzen. Nachfolgend ein Überblick über die neuen Regeln.

Während in den Hallen der Bundesligisten normalerweise ein Kreis an der Mittellinie markiert ist, müssen sich die Amateurclubs unter Umständen etwas einfallen lassen. Handballfelder in Turn- und Sporthallen haben oft keinen Mittelkreis, sondern nur eine Linie. Die Lösung: den Mittelkreis durch Klebeband andeuten oder den – wenn vorhandenen – Mittelkreis eines Basketballfeldes verwenden. Auch wenn der Durchmesser nicht exakt vier Meter beträgt.

Verkürztes Zeitspiel

Vier statt sechs Pässe. Beim Passivspiel – auch Zeitspiel genannt – durfte die angreifende Mannschaft beim Vorwarnzeichen der Schiedsrichter (gehobener Arm) bis Torwurf sechs Pässe spielen. Ab sofort sind nur noch vier Pässe erlaubt, schon das fünfte Zuspiel wird abgepfiffen. Hintergrund: Die teilweise langen Spielphasen nach dem Vorwarnzeichen sollen verkürzt werden.

Erweiterte Anwurfzone

Anwurfkreis. Bislang hat der ausführende Spieler beim Anwurf nach einem Tor mit einem Fuß auf der Mittellinie stehen müssen. Diese so genannte „Schnelle Mitte“ wurde von peniblen Schiedsrichtern häufig unterbunden. Ab sofort erfolgt die Ausführung aus dem neuen „Anwurfkreis“. Er hat einen Durchmesser von vier Metern und ist in der Mitte der Mittellinie platziert. Der Anwurf darf aus der Bewegung heraus erfolgen – mit diversen Einschränkungen: Der Schiedsrichter kann anpfeifen, sobald der Ball im Anwurfkreis ist und der Spieler mindestens einen Fuß innerhalb des Kreises hat. Der Spieler darf sich innerhalb des Anwurfkreises bewegen, aber nicht prellen. Der zweite Fuß muss sich weiterhin in der eigenen Spielfeldhälfte befinden, die Mitspieler dürfen die Mittellinie noch nicht überschritten haben.

Kopftreffer bei Torhütern

Bestrafung nicht nur beim Siebenmeter. Bisher durften die Schiedsrichter einen Kopftreffer des Torhüters lediglich bei einem Siebenmeter bestrafen. Künftig wird dies auch aus dem Spiel heraus möglich sein, wenn ein Spieler unbedrängt zum Wurf kommt – über Außen, den Kreis oder bei einem Gegenstoß. Ein Kopftreffer kann also zu einer Zweiminuten-Strafe führen – vorausgesetzt, der Torhüter bewegt seinen Kopf nicht in Richtung des Balles. Die Disqualifikation des Werfers nach einem Kopftreffer beim Siebenmeter gibt’s weiterhin.

Auszeit-Buzzer

Elektronik statt Grüner Karte. Außer den genannten Änderungen im Regelwerk gibt’s auch eine technische Neuerung. In der Ersten Männer-Bundesliga wird in der kommenden Saison ein sogenannter Auszeit-Buzzer die Grüne Karte ersetzen. Will der Trainer eine Auszeit nehmen, drückt er künftig also auf einen Knopf, anstatt die Grüne Karte aus der Hosentasche zu ziehen und auf den Zeitnehmertisch zu legen. Immer wieder gab es Diskussionen, ob die Karte rechtzeitig gelegt wurde – zum Beispiel, wenn das angreifende Team etwa zeitgleich den Ballbesitz hergeschenkt hatte.

In der Zweiten Liga soll der Buzzer in der Rückrunde eingesetzt werden, in der Frauen-Bundesliga noch nicht.

Harzfreie Bälle

Selbstklebende, kleinere Bälle. Der Welthandball-Verband hat neue Größen für selbstklebende, also harzfreie Spielbälle festgelegt. Diese sind etwas kleiner und leichter als die Bälle, die mit Harz gespielt werden. Für den deutschen Handball wird diese Änderung vorerst aber nicht greifen. Bei der Juniorinnen-Weltmeisterschaft im Juni kamen die harzfreien Bälle zum Einsatz.