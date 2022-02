(ulk). Badminton-Erstligist SG Schorndorf hat am Wochenende ein abwechslungsreiches Programm vor sich: Die SG spielt am Samstag beim Tabellenzweiten SV Fun-Ball Dortelweil und am Sonntag beim amtierenden Deutschen Meister und aktuell Tabellendritten 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim.

Keine leichten Aufgaben

Die Aussichten zu punkten sind am Wochenende nicht rosig für den Tabellensiebten SG Schorndorf. Das dachte man im Schorndorfer Lager aber auch vor der letzten Partie beim TSV