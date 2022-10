Zwei Siege für Schorndorfer Ringer: Einmal knapp, einmal deutlich

Die Ringer des ASV Schorndorf bleiben in der Bundesliga Ost auf der Siegerstraße. Mit einem ungefährdeten 23:6-Sieg gegen den AV Germania Markneukirchen am Tag der Deutschen Einheit haben sie sich nach drei Siegen in Folge gemeinsam mit dem Titelverteidiger Wacker Burghausen und dem KSC Hösbach an der Tabellenspitze festgesetzt. Mehr Mühe hatte der ASV beim 14:13-Sieg am Samstag in Greiz.

RSV Rotation Greiz – ASV Schorndorf 13:14. Das war knapp für den ASV: Im Hexenkessel von Greiz stand er bereits am Rande einer Niederlage, drehte aber im letzten Kampf noch das Blatt.

Der Abend begann für die favorisierten Gäste alles andere als gut: Horst Lehr zog sich bei einer Szene am Mattenrand eine leichte Verletzung zu, fand deshalb nicht richtig in den Kampf und unterlag gegen den rumänischen Meister Razvan-Marian Kovacs mit 3:8. „Mit dieser Niederlage hatten wir nicht gerechnet. Das war gleich zum Beginn ein Rückschlag“, gab Coach Sedat Sevsay später zu.

Auch Jello Krahmer musste im Schwergewicht eine Niederlage hinnehmen, jedoch war diese sehr positiv zu werden. Gegen Alin Alexuc-Ciurariu, der erst vor zwei Wochen bei den Weltmeisterschaften die Bronzemedaille gewonnen hatte, unterlag er nur aufgrund der letzten Wertung. Nur 21 Sekunden lang dauerte dagegen der Einsatz von Youngster Georgios Scarpello, ehe sein Kampf gegen Tigran Minasyan auf der Schulter endete. „Die Schulterniederlage war die direkte Folge einer klar regelwidrigen Aktion, die der Schiedsrichter nicht gesehen hat“, ärgerte sich Sevsay. Das führte dazu, dass der ASV nach drei Kämpfen überraschend mit 0:7 zurücklag.

Ertugrul Agca brachte die Schorndorfer zurück ins Spiel. Gegen den Deutschen Juniorenmeister Emil Thiele führte er nach verhaltenem Beginn lange mit 7:0, ehe er vier Sekunden vor dem Schlussgong noch den achten Punkt holte, der seinem Team einen extra Zähler einbrachte. Wenig Mühe hatte „Mister Zuverlässig“ Georgi Vangelov mit Moritz Langer. Mit einem Überlegenheitssieg nach 4:22 Minuten glich er zur Halbzeit zum 7:7 aus.

Die kleine Aufholjagd des ASV Schorndorf wurde jedoch jäh beendet, da Nico Brunner gegen Igor Besleaga einen rabenschwarzen Tag erwischte und nach 5:40 Minuten vorzeitig unterlag. Beim Stand von 11:7 für die Gastgeber verwandelte sich die Greizer Sporthalle in ein Tollhaus, als Christian Fetzer nach knapp dreieinhalb Minuten gegen Razvan Arnaut bereits mit 5:1 führte. Schorndorf wankte, fiel aber nicht. Der Rumäne in Diensten des ASV legte einen eisernen Kampfeswillen an den Tag, drehte den verloren geglaubten Kampf und gewann mit 6:5. Schwer tat sich auch Benjamin Sezgin, der gegen den mehrfachen Deutschen Juniorenmeister Richard Schröder schnell mit 0:2 zurücklag, am Ende jedoch mit 8:4 gewann und auf 10:11 verkürzte.

Da Dawid Wolny gegen Lucas Kahnt eine 5:0-Führung aus der Hand gab und mit 5:9 unterlag, musste der Kampf von Neuzugang Ibrahim Ghanem beim Stand von 13:10 für Greiz über Sieg und Niederlage entscheiden. Der Franzose ließ sich durch die Atmosphäre in der Halle nicht beirren und landete vor dem Pausengong die entscheidenden Punkte für einen Überlegenheitssieg, der aus dem 13:10 ein 13:14 machte.

„Wir wussten, dass es in Greiz mit dessen fantastischem Publikum sehr schwer werden würde“, sagte Sevsay. „Das wir aber bis zum letzten Kampf zittern müssen, das hatten wir nicht erwartet. Wir sind erleichtert, dass es doch noch zu zwei Punkten gereicht hat.“

57 kg FR: Kovacs - Lehr 8:3 PS (2:0). 130 kg GR: Alexuc-Ciurariu - Krahmer 1:1 PS (3:0). 61 kg GR: Minasyan - Scarpello 4:0 SS (7:0). 98 kg FR: Thiele - Agca 0:8 PS (7:3). 66 kg FR: Langer - Vangelov 0:16 TÜ (7:7). 86 kg GR: Besleaga - Brunner 18:2 TÜ (11:7). 71 kg GR: Fetzer - Arnaut 5:6 PS (11:8). 80 kg FR: Schröder - Sezgin 4:8 PS (11:10). 75 kg FR: Kahnt - Wolny 9:5 PS (13:10). 75 kg GR: Behrendt - Ghanem 0:15 TÜ (13:14).

Ungefährdeter Sieg gegen Markneukirchen

ASV Schorndorf – AV Germania Markneukirchen 23:6. Von Beginn an demonstrierte der ASV seinen Gästen, dass es an diesem Nachmittag nur einen Sieger geben konnte. Horst Lehr, der am Samstag in Greiz noch leicht angeschlagen eine Niederlage hatte hinnehmen müssen, gab gegen Mehmet Yüce von der ersten Sekunde Vollgas. Er hatte seinen Gegner nach 1:45 Minuten kurz vor der Schulterniederlage. Dieser befreite sich zwar nochmal, doch der U23-Europameister setzte nach und hatte den Kampf nach einigen Durchdrehern 23 Sekunden später technisch überlegen gewonnen.

Mit Spannung war im zweiten Kampf das Duell der Schwergewichte Jello Krahmer und Franz Richter erwartet worden. Würde Richter die Revanche für die in den Finalkämpfen um die Deutsche Meisterschaft und den Großen Preis von Deutschland erlittenen Niederlagen gelingen? Die Antwort auf der Matte lautete: Nein. Das ASV-Aushängeschild Krahmer ließ während der sechs Minuten keine Aktion seines Gegners zu, schob Richter zweimal von der Matte und verbuchte zwei weitere Zähler aufgrund der Passivität seines Gegners – ein ungefährdeter 4:0-Sieg. Da Markneukirchen in der Klasse 61 kg Griechisch-Römisch keinen Ringer stellte, siegte Luca Moosmann kampflos und der ASV lag schon fast uneinholbar mit 10:0 in Führung.

Lange Zeit offen war das Duell zwischen Ertugrul Agca und Patryk Dublinowski. In dem vier Minuten lang sehr verhalten geführten Kampf machte Agca aus einem 0:1 ein 5:2, ehe der Gästeringer in der letzten Minute nochmal richtig pushte. Agca konterte jedoch überlegt und brachte den Kampf mit 6:3 nach Hause.

Mit einer starken Leistung setzte sich Ramzan Awtaew gegen Münir Recep Aktas zur Wehr. Der EM-Dritte 2022 drückte zwar auf eine vorzeitige Entscheidung, doch ließ Awtaew ihn nicht zur Entfaltung kommen und gab beim 0:9 nur drei Mannschaftspunkte ab. Zur Halbzeit stand es somit 12:3 für den ASV.

Wiedergutmachung für seine vorzeitige Niederlage am Samstag betrieb Nico Brunner. Obwohl er gegen den international erfahrenen Italiener Luca Dariozzi von Beginn an zurück lag, landete er nach 4:39 Minuten einen ebenso überraschenden wie umjubelten Schultersieg. „Für Nico freut mich das sehr, das war ein richtiger Befreiungsschlag für ihn“, sagte der Trainer Sedat Sevsay. Mit viel Mühe holte Razvan Arnaut gegen einen zähen Marco Stoll einen 8:0-Punktsieg heraus, ehe Benjamin Sezgin dem starken Nordmazedonier Rasul Shapiev Paroli bot und nur 2:4 unterlag.

Einen offenen Schlagabtausch erlebten die Zuschauer im Duell der beiden Youngster Krisztian Biro und Mokhmad Dadaev. Neuzugang Biro, Silbermedaillengewinner der U23-Europameisterschaft, lag nach nicht mal zwei Minuten mit 6:1 in Front, agierte aber teils ungestüm und kassierte am Ende eine 6:13-Niederlage. „Er kam direkt von den Rumänischen Meisterschaften und ihm sind die Kämpfe von dort noch in den Knochen gesteckt. An ihm werden wir künftig noch viel Freude haben“, so Sevsay. Im letzten Kampf gewann Ibrahim Ghanem nach 5:22 Minuten technisch überlegen gegen Maximilian Simon.

Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) steigt in der Sporthalle Grauhalde der Showdown gegen den ebenfalls ungeschlagenen KSC Hösbach.

57 kg FR: Lehr - Yüce 16:0 TÜ (4:0). 130 kg GR: Krahmer - Richter 4:0 PS (6:0). 61 kg GR: Moosmann ohne Gegner kampflos (10:0). 98 kg FR: Agca - Dublinowski 6:3 PS (12:0). 66 kg FR: Awtaew - Aktas 0:9 PS (12:3). 86 kg GR: Brunner - Dariozzi 7:5 SS (16:3). 71 kg GR: Arnaut - Stoll 8:0 PS (19:3). 80 kg FR: Sezgin - Shapiev 2:4 PS (19:4). 75 kg FR: Biro - Dadaev 6:13 PS (19:6). 75 kg GR: Ghanem - Simon 15:0 TÜ (23:6).