Mit überschaubarem Erfolg sind die Rems-Murr-Landesligisten in die Fußball-Saison gestartet. Spannung versprechen gleich zwei Derbys am Sonntag in Allmersbach (gegen Breuningsweiler) und Oeffingen (gegen Schwaikheim). Vor einem besonderen Spiel steht der formstarke Oberligist TSG Backnang: Es gastieren die ruhmreichen Kickers aus Stuttgart.

Regionalliga: SG Sonnenhof Großaspach (2. Platz, 7 Punkte) – 1. FSV Mainz 05 II (1. Platz, 9 Punkte/Sonntag, 14 Uhr). Zum