Zweiter Lauf zum ADAC-GT-Masters: Bestes Saisonergebnis für Markus Winkelhock

Turbulentes Wochenende für Markus Winkelhock beim zweiten Lauf zum ADAC-GT-Masters auf dem Red-Bull-Ring in Österreich: Nachdem der Berglen-Steinacher im ersten Lauf von Lokalmatador Mick Wishofer rücksichtslos abgeschossen worden war, hat er im Sonntagsrennen mit Platz elf und fünf Meisterschaftspunkten sein bislang bestes Saisonergebnis erzielt.

Großer Ärger bei Winkelhock

Nach zwei Punkterängen (zweimal 15.) beim Auftakt in Oschersleben waren Markus Winkelhock und sein Teamkollege Florian Spengler (Ellwangen) gut gelaunt in die Steiermark gereist. Die Stimmung im Team änderte sich jedoch schon Mitte des ersten Laufes, als Winkelhock, der den Audi R8 LMS Evo2 beim Boxenstopp gerade von Spengler übernommen hatte, eingangs der Start- und Zielgeraden rücksichtslos abgeräumt wurde. „Das war meiner Meinung nach eine völlig hirnrissige Aktion von Wishofer, die mich das Rennen gekostet hat“, ärgerte sich Winkelhock. „Er ist mir mit voller Wucht aufs rechte Hinterrad gefahren und hat dabei die Hinterachsaufhängung beschädigt“, so der 41-Jährige. „Wenn wir Pech haben, hat auch das Getriebe einen Schlag abbekommen, aber das merke ich erst morgen früh im Qualifying zum zweiten Rennen.“

Ein enges Rennen

Dort lief der R8 zum Glück wieder perfekt. Obwohl Winkelhock nur 0,329 Sekunden auf die Pole-Position fehlten, stellte er den rot-gelben Renner nur auf Startplatz 13. Dies zeigt einmal mehr, wie eng es im Qualifying zugeht. Alle 23 Fahrzeuge lagen dort innerhalb von nur 0,987 Sekunden – enger geht’s kaum. Doch wie sagte Winkelhock schon vor Saisonbeginn: „GT-Masters ist hartes Brot.“

Im einstündigen Sonntagsrennen verbesserte sich der Berglen-Steinacher innerhalb der ersten Runde gleich von Platz 13 auf Rang zehn. Weiter nach vorne ging’s allerdings aufgrund der starken Konkurrenz nicht mehr, so dass Winkelhock bei Rennhalbzeit als Zehnter die Boxen zum Fahrer-wechsel ansteuerte. Spengler ging als Elfter wieder ins Rennen zurück und verteidigte diese Position bis ins Ziel. „Eine starke Leistung von Florian“, lobte Winkelhock seinen Teamkollegen. „Obwohl wir mit Platz elf die Top Ten knapp verpasst haben, kann sich das Ergebnis bei dieser Leistungsdichte im Feld durchaus sehen lassen.“

Saisonhöhepunkt: 24-Stunden-Rennen

Für Winkelhock geht es nun Schlag auf Schlag. Bereits am kommenden Wochenende steht mit dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring der Saisonhöhepunkt auf dem Programm. „Die 50. Ausgabe des Langstrecken-Klassikers gewinnen zu können, wäre natürlich genial – doch dieses Ziel hat jedes Top-Team“, so Winkelhock. Theoretisch hätten über 20 GT3-Autos die Chance auf den Gesamtsieg, deshalb sei es unmöglich, Vorhersagen zu treffen, meint der dreimalige Gewinner des Eifel-Marathons. Sein Ziel sei ein Platz unter den ersten fünf. Oder im besten Fall, wenn sie sauber durchrollten, keinerlei Probleme hätten und vielleicht der eine oder andere ausfalle, ein Platz auf dem Podium. „Mit dem von Phoenix privat eingesetzten Kundenauto sind wir eher die Underdogs, die ganz entspannt, ohne den sonst üblichen Druck fahren können.“

Positiv überrascht war Winkelhock von den fahrerischen Qualitäten seiner drei neuen Teamkollegen Kim Luis Schramm (Ilmenau), Jakub Giermaziak (Polen) und Michele Beretta (Italien). „Die Jungs sind richtig schnell und absolut konkurrenzfähig“, erkannte er schon vor zwei Wochen beim Quali-Rennen, das die vier als bestes Audi-Team auf Platz fünf beendeten. „Deshalb blicke ich dem 24-Stunden-Rennen voller Zuversicht entgegen.“