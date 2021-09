Die Zweitliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen stehen mit 6:0 Punkten an der Tabellenspitze. Das macht sie zum Favoriten im Spiel bei der SG H2Ku Herrenberg. In der vergangenen Saison allerdings setzte es in beiden Derbys unnötige Niederlagen.

SG H2Ku Herrenberg (10. Platz, 2:4 Punkte) – VfL Waiblingen (1. Platz, 6:0 Punkte; Sonntag, 26. September 2021,18 Uhr). Ein Saisonabbruch zum jetzigen Zeitpunkt wäre für den VfL gut. Diesen Witz gönnt sich Trainer Thomas