In der Hinrunde hatten die Zweitliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen die Punkte in Herrenberg verschenkt. In der heimischen Stauferhalle war das Team nun in einem spielerisch alles andere als sehenswerten Derby vorne und hinten zu schwach, um die SG H2Ku in Gefahr zu bringen. Die 22:26-Niederlage (11:14) hat sich der VfL selbst zuzuschreiben.

Auch die Gäste aus Herrenberg machten viele Fehler, doch der VfL verstand es zu selten, diese zu nutzen. Schlechtes Passspiel und weitere