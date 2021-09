Trotz des starken Beginns mit der 6:1-Führung nach zehn Minuten hatte es für die Waiblinger Zweitliga-Handballerinnen im Lokalderby bei der SG H2Ku Herrenberg nach dem ersten Punktverlust in der laufenden Saison ausgesehen, denn in der 44. Minute führte Herrenberg mit 17:16. Doch der VfL bewies Willenskraft und drehte mit einem Zwischenspurt (4:0 Tore) das Spiel wieder. Nach dem 27:22-Erfolg (13:12) im steht Waiblingen mit vier Siegen aus vier Spielen weiterhin an der