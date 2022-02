Wegen der überraschenden 29:32-Pleite des HSV Solingen-Gräfrath in Herrenberg sind die Waiblinger Zweitliga-Handballerinnen nun wieder punktgleich mit dem Tabellenzweiten. Damit das mindestens so bleibt, darf der VfL am Samstag, 12. Februar, nicht patzen. Gegen Bremen muss ein Sieg her. Wie’s geht, hat der VfL in dieser Saison schon zweimal gezeigt.

VfL Waiblingen (3. Platz, 27:5 Punkte) – SV Werder Bremen (13. Platz, 11:19 Punkte; Samstag, 18 Uhr). Wer wird Meister,