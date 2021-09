Die Zweitliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen haben nach dem überraschenden Kantersieg in Göppingen auch das erste Heimspiel gewonnen. Mit 28:25 (18:11) bezwangen sie den TuS Lintfort. Das Ergebnis hätte viel deutlicher ausfallen können, wäre der VfL in Hälfte zwei so aufgetreten wie in der ersten.

Endlich wieder Zuschauer in der Stauferhalle, das war schon vor dem Spiel die schönste Nachricht. Und die Waiblingerinnen boten den Fans mit ihrem veränderten Kader in den ersten 30