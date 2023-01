Ringen-Bundesliga: ASV Schorndorf möchte in Burghausen den Deckel draufmachen

Zehn einzelne Kämpfe trennen den ASV Schorndorf noch vom Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Zehn Kämpfe, in denen sich die ASV-Ringer mit den Besten der Besten der Bundesliga messen müssen.

Nach dem sensationellen 15:8-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Serienmeister SV Wacker Burghausen steht für den ASV nun am Samstag (19.30 Uhr) der schwere Gang in die Höhle des Löwen zum Rückkampf direkt an der deutsch-österreichischen Grenze an.

Man muss in den Annalen der Ringer-Bundesliga weit zurückgehen, um die letzte Heimniederlage des SV Wacker zu finden. Es war vor etwas mehr als fünf Jahren, am 6. Januar 2018, als die Oberbayern zum letzten Mal vor eigenem Publikum als Verlierer von der Matte gegangen waren. 10:14 hatte es damals im Halbfinale gegen den ASV Mainz geheißen, man war letztendlich aber dennoch ins Finale vorgestoßen und hatte den ersten von inzwischen vier Titeln in Folge gewonnen.

„Burghausen muss ins Risiko gehen. Das könnte uns entgegenkommen“

„Die sieben Punkte Vorsprung sind natürlich eine megagute Ausgangsposition für uns“, sagt ASV-Coach Sedat Sevsay. „Aber das Ding ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Burghausen muss vor eigenem Publikum voll auf Risiko gehen, was uns eventuell sogar entgegenkommen könnte.“

Wie schon beim Viertelfinal-Rückkampf in Köllerbach wird der ASV nicht versuchen, das Ergebnis zu halten. Sevsay: „Wir werden mit dem bestmöglichen Team antreten und auf Sieg ringen.“

Einige Änderungen in der Aufstellung

Durch den Stilartwechsel wird es bei der Aufstellung gegenüber dem Hinkampf einige Änderungen geben. So dürfte Georgios Scarpello im griechisch-römischen Stil bis 57 kg anstelle von Engin Cetin auf die Matte gehen. Im Freistil bis 98 Kilogramm wird dann wohl Felix Baldauf wieder ins Team rücken.

Eine Schlüsselrolle beim Ausgang des Halbfinal-Rückkampfes dürfte die Aufstellung im Schwergewicht spielen. Im klassischen Stil ist auf Schorndorfer Seite Jello Krahmer gesetzt, doch wird dort am Samstag im Freistil gerungen. Mohsen Siyar hatte hier beim ASV überzeugt, hatte sich aber bei seinem zweiten Einsatz am 12. November verletzt und musste seither pausieren. Selbst wenn er wieder fit sein sollte, könnten die fünf Ringerpunkte, die er in das 28-Punkte-Teamlimit einbringt, ein zu hoher Ballast für die restliche Aufstellung bedeuten. Wird also Jello Krahmer mit minus zwei Punkten seine knapp 130 Kilogramm Körpergewicht stilartfremd einbringen oder steht am Ende, wie in der Hauptrunde, der 98-kg-Mann Ertugrul Agca im Schwergewicht auf der Matte?

Druck auf dem Heimteam

Burghausen jedenfalls hat keinen echten Schwergewichtsringer im Kader. Viermal war dort in der Hauptrunde Erik Thiele und dreimal Akhmed Magameav in dieser Klasse im Freistil zum Einsatz gekommen, die beide eigentlich im Limit bis 98 Kilogramm zu Hause sind.

Der Druck lastet am Samstag auf dem SV Wacker Burghausen, der gegen ein Schorndorfer Spitzenteam mit mindestens sieben Punkten Vorsprung gewinnen muss, um seine Chance auf eine Titelverteidigung zu wahren. Es bleibt abzuwarten, wie das sieggewohnte, erfahrene Meisterteam die klare Niederlage vom Hinkampf weggesteckt hat und mit dem ungewohnten Druck umgeht.

Sedat Sevsay, der sich wie üblich bei seiner Aufstellung nicht in die Karten schauen lässt, hofft in Burghausen auf zahlreiche Unterstützung der Schorndorfer Fans, erwartet er doch einen ähnlichen Hexenkessel wie in der heimischen Grauhalde.