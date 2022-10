Ringen in Schorndorf: Duell der Unbesiegten

Fünf Tage nach dem klaren 23:6-Sieg gegen Markneukirchen empfangen die Bundesliga-Ringer des ASV Schorndorf am Samstag (19.30 Uhr) den KSC Hösbach in der Sporthalle Grauhalde. Die „Vikings“ aus dem unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg haben, wie der ASV, nach drei Kampftagen noch eine blütenweiße Weste. Klare Heimsiege gegen Nürnberg (21:6) und Greiz (18:6) sowie der 18:11-Auswärtssieg im Lokalderby beim SC Kleinostheim sprechen eine deutliche Sprache.

Der ASV-Coach Sedat Sevsay zeigt sich vor allem von der Höhe der jeweiligen Siege überrascht, auch wenn er Hösbach schon vor dem Saisonstart zu den Favoriten gezählt hatte. „Der KSC hat den großen Vorteil, mit Niklas Dorn, Tim Müller und Johannes Deml gleich drei Siegringer aus dem eigenen Nachwuchs im Team zu haben“, sagt er. „Durch deren dreifachen Abzug von zwei Punkten für das 28-Punkte-Limit können sie bei den ausländischen Ringern aus dem Vollen schöpfen und bis zu drei internationale Medaillengewinner mit je acht Punkten aufstellen“, kennt Sevsay das Erfolgsgeheimnis des KSC Hösbach.

Einer dieser ausländischen Ringer ist der Europameisterschafts-Dritte Aik Mnatsakanian. Der Bulgare kam bislang in der Klasse 86 Kilogramm Griechisch-Römisch in allen drei Bundesligakämpfen zum Einsatz und besiegte dabei unter anderem den Kleinostheimer U-20-Europameister Alexandrin Gutu deutlich mit 6:0.

Brisanz kommt durch die Tatsache in das Duell am Samstag, dass mit Nils Buschner und Ilja Klasner gleich zwei ehemalige ASV-Athleten in den Reihen der Gäste stehen. Letzterer muss im Schwergewicht gegen Jello Krahmer antreten, der sich zuletzt in Topform präsentierte.

Ein heißer Tanz, ein enges Duell

„Wir erwarten einen hoch spannenden Bundesligakampf zwischen zwei Teams, die sich nichts schenken werden“, so Sedat Sevsay. „Ich gehe davon aus, dass das Duell erst in den letzten beiden Kämpfen entschieden wird.“ Letztendlich werde es darauf ankommen, welches Team höhere Einzelsiege oder knappere Einzelniederlagen erkämpfe.

„Das wird ein ganz heißer Tanz, bei dem wir auf eine große Zuschauer-Unterstützung hoffen.“