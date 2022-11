Ringen: Starker SC Korb gewinnt packendes Derby gegen Fellbach

Mit 21:12 im Oberliga-Derby hat der SC Korb den SV Fellbach auch im Rückkampf in seine Schranken verwiesen. Dabei war es knapper, als es das Ergebnis aussagt.

Die rund 300 Zuschauer sorgten von Beginn an für tolle Stimmung in der Löwenarena, die Athleten zahlten es mit großem Sport und einem spannenden Oberligaduell zurück.

Den Auftakt machte David Wagner (86, Fr) gegen Murat Makaev. Makaev gelang eine frühe Vierer-Wertung, was im Korber Lager kurz für Unsicherheit sorgte. Danach aber war nur noch Wagner der Chef im Ring. Mit 17:4 gelang ein souveräner Punktsieg, der drei Mannschaftspunkte brachte.

Jubel brandete beim SV Fellbach im Kampf von Catalin Vitel (57, Gr) gegen Timur Demir auf. In einer Begegnung auf hohem Niveau befand sich Vitel auf der Siegerstraße. Kurz vor der Pause nutzte Demir eine Unachtsamkeit des Korbers aus, um diesen zu schultern.

Kessel ohne Kompromisse

Spätestens jetzt war klar, dass der SC Korb diesen Mannschaftskampf nicht so im Vorbeigehen gewinnen konnte.

Für etwas Ruhe beim SC Korb sorgte dann Johannes Kessel (130, Fr) gegen Halilibrahim Eser. Ohne Kompromisse ging Kessel zu Werke. Eser hatte nicht den Hauch einer Chance und bereits nach 31 Sekunden war der Schultersieg zugunsten Kessels perfekt.

Ist Enrico Baumgärtner der nächste Publikumsliebling?

Zum Publikumsliebling avanciert immer mehr Enrico Baumgärtner (61, Fr). Gegen Jan Lukas Kunst sprühte Baumgärtner nur so vor Energie. Die logische Konsequenz war sein Schultersieg nach 94 Sekunden.

Enttäuscht war Daniel Mezger (98, Gr), auch wenn er die Punkte kampflos erhielt. Sein Gegner Paul Wahl wurde an der Waage wegen einer Hautauffälligkeit abgewiesen. Somit konnte der sich in Topform befindende Mezger zum wiederholten Male sein Können nicht unter Beweis stellen. Mit der Korber 15:4-Führung gingen die Teams in die Pause.

Erstmals in dieser Saison ging dann Grezegorz Wanke (66, Gr) für die Löwen auf die Matte. Tim Möller wusste wohl um die Stärke des Korbers, nach eineinhalb Minuten war es dann für Möller vorbei. Als Wanke einmal ins Rollen kam, ließ er nicht mehr locker und war nach acht Zweier-Wertungen Sieger durch TÜ.

Felix Rohrwasser drehte erst später auf

In der Klasse bis 71 kg Freistil traf Angelo Baumgärtner für Korb auf Tornike Katamadze. Beide Ringer agierten sehr schnell und wendig. Baumgärtner gelang es zunächst, alle Angriffsversuche abzuwehren. Katamadze rang das Ding aber letzten Endes sicher nach Hause, Lohn war sein Sieg durch TÜ nach vier Minuten. Baumgärtner war die Enttäuschung über diesen Ausgang anzumerken, dennoch lieferte er einen Kampf mit vollstem Einsatz ab.

Aufgerückt in die Klasse bis 80 kg, Gr, war der Korber Kapitän Felix Rohrwasser, er hatte gegen Moritz Niklas Wahl anzutreten. In diesem enorm wichtigen Gefecht gelang es dem Fellbacher zunächst, deutlich in Führung zu gehen (0:5). Doch wie so oft drehte Rohrwasser das Ganze in Durchgang zwei. Eine Einser- und zwei Zweier-Wertungen sorgten dafür, dass Rohrwasser aufgrund der letzten Wertung zum Sieger erklärt wurde. Beiden Ringern darf man hier eine Top-Leistung bescheinigen.

Aufgerufen wurde nun die Klasse 75 kg,Gr. Es standen sich Nicolas Ertolitsch und Gocha Meladze gegenüber. Ertolitsch stemmte sich verbissen gegen die Niederlage, verhindern konnte er diese allerdings nicht. Kurz nach der Pause bejubelte der Fellbacher seinen Sieg durch TÜ.

Zum Abschluss gab es dann noch ein Schmankerl für die Zuschauer. Asadullah Nemati (75 kg, Fr) traf auf Otto Christian Boliva Madejzck.

Volle sechs Minuten ging es hin und her, die Entscheidung gelang Nemati buchstäblich in letzter Sekunde. Mit einem Punkt in Rückstand liegend schaffte der Korber die entscheidende Zweier-Wertung zum Punktsieg. Danach war auf Korber Seite kollektiver Jubel angesagt.

Mit diesem verdienten 21:12-Sieg belegt der SC Korb weiterhin Platz drei in der Tabelle. Diesen gilt es bereits am kommenden Freitag beim AV Sulgen zu sichern.