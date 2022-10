Ringer des ASV Schorndorf möchten weiße Heim-Weste behalten

Zum letzten Heimkampf der Vorrunde empfängt der ASV Schorndorf am Samstag (19.30 Uhr) den AC Lichtenfels in der Sporthalle Grauhalde.

Die Oberfranken rangieren aktuell auf Platz sechs der Ringer-Bundesliga Ost – für ASV Coach und Vorstand Sedat Sevsay jedoch kein Grund, um den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Der Tabellenstand trügt, denn Lichtenfels war in den letzten beiden Kämpfen nicht komplett. Deshalb sind die hohen Niederlagen in Kleinostheim und zu Hause gegen Greiz zwei Muster ohne Wert. Außerdem sind sie punktgleich mit dem Vierten und Fünften und stehen nur aufgrund der schlechteren Punktedifferenz auf dem sechsten Platz“, weiß Sevsay.

Duell der Youngster?

Star des Teams ist der junge Aserbaidschaner Nihat Zahid Mammadli, seines Zeichens aktueller U-23-Europameister und frischgebackener U-23-Vizeweltmeister in der Gewichtsklasse Griechisch-Römisch bis 60 kg – der Klasse, in der bei der U-23-WM auch Georgios Scarpello angetreten war. Ob die beiden Youngster am Samstag aufeinandertreffen werden, wird sich wohl erst beim Wiegen direkt vor dem Kampf entscheiden.

Alte Bekannte beim ASV

Mit Hannes Wagner und Maximilian Schwabe, die beide in der Vergangenheit auch schon für den ASV Schorndorf gerungen haben, sowie mit Niklas Ohff und Daniel Sartakov verfügt der AC Lichtenfels über deutsche Topringer, die an guten Tagen fast jeden schlagen können. Dazu kommen ausländische Athleten mit internationalen Meriten, wie der U-23-Europameister von 2021 Erhan Yaylaci und der WM-Dritte von 2022 Selcuk Can.

„Sollte Lichtenfels mit der optimalen Aufstellung antreten, könnte es für uns extrem schwer werden“, orakelt Sevsay. Dabei rechnet der ASV-Macher jedoch fest mit einem Sieg: „Für den ASV geht es jetzt darum, die Vorrunde mit zwei Siegen zu Hause gegen Lichtenfels und in Nürnberg abzuschließen, damit wir vor dem Stilartwechsel zum Rückrundenstart schon mit einem Bein in den Play-offs stehen.“