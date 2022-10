Ringer des ASV Schorndorf zum Vorrunden-Ende beim Schlusslicht Nürnberg zu Gast

Zum Abschluss der Vorrunde treten die Bundesliga-Ringer des ASV Schorndorf am Samstag (19.30 Uhr) beim SV Johannis Nürnberg an. Die Franken, die vor der Saison durchaus als Play-off-Kandidat angesehen wurden, haben nach sechs Niederlagen in sechs Kämpfen mit 0:12 Punkten überraschend die Rote Laterne der Bundesliga-Staffel Ost inne.

„Die Tabellensituation hat aber überhaupt nichts zu bedeuten. Davon lassen wir uns nicht blenden“, sagt Sedat Sevsay. Der Vorstand und Trainer des ASV weiß, dass die Nürnberger nur aufgrund von Verletzungspech das Tabellenende zieren: „Mit Deniz Menekse und Andreas Walter haben sie noch zwei langfristig Verletzte, doch so langsam lichten sich die Reihen und ich gehe davon aus, dass sie alles auffahren werden, um gegen uns die ersten beiden Punkte zu holen. Denn noch können sie die Play-offs erreichen.“

Vier starke deutsche Ringer

Mit dem wieder genesenen Enes Akbulut, Tim Stadelmann, Johannes Mayer und Christian John verfügt der SV Johannis über vier starke deutsche Ringer – wobei vor allem das Duell von Christian John gegen Jello Krahmer im Schwergewicht bis 130 Kilogramm zu einem Schlüsselkampf werden könnte.

Mit dem Serben Ali Arsalan hat Nürnberg den amtierenden Weltmeister in seinen Reihen, dem der ASV in der Klasse Griechisch-Römisch bis 75 kg entweder Iuri Lomadze oder den bislang ungeschlagenen Ibrahim Ghanem gegenüberstellen wird. In der Gewichtsklasse bis 86 kg könnte es zu einem weiteren Leckerbissen kommen. Je nachdem, mit welcher Aufstellung die beiden Coaches an den Start gehen, könnten hier der amtierende Vizeweltmeister Zoltan Levai und der frischgebackene Schorndorfer U-23-Weltmeister Exauce Mukubu aufeinandertreffen. Sedat Sevsay erwartet zehn enge Duelle und hofft auf rege Unterstützung durch die Schorndorfer Fans. Dafür hat der ASV extra einen Fanbus gechartert. Dieser fährt am Samstag um 15 Uhr bei der Remstal Assekuranz in Richtung Nürnberg los. Anmeldungen nimmt der ASV Schorndorf unter info@asvschorndorf.de entgegen.

Nichts wird es für den ASV dagegen mit den beiden Nachholkämpfen zum 9:9 in Burghausen. „Wir mussten die für Donnerstagabend angesetzten Nachholkämpfe leider absagen, da Nico Brunner beruflich verhindert war und nicht nach Burghausen fahren konnte“, so Sevsay. „Das ist schade, denn wir hätten den Sieger gerne im sportlichen Wettkampf ermittelt. Doch obwohl wir dadurch jetzt mit 9:17 verloren haben, sitzen wir Burghausen im Nacken und haben gezeigt, dass wir auf Augenhöhe sind.“