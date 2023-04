Ruben Sigle kehrt zum Handball-Verbandsligisten SG Weinstadt zurück

Mit dem HC Oppenweiler/Backnang hat der Handballer Ruben Sigle vor wenigen Tagen die Meisterschaft in der Südstaffel der 3. Liga gefeiert. Aktuell bereitet sich der 30-Jährige auf die Aufstiegsrunde in die 2. Liga vor. Sein Team greift an diesem Samstag ins Geschehen ein. Es werden für Sigle nach zehn Spielzeiten die letzten Partien im Trikot des HCOB sein: Zur kommenden Saison kehrt der 1,91 Meter große Rückraumspieler zurück zu seinem Heimatverein, der SG Weinstadt.

Von Schwaikheim zum HCOB

Hier hat Ruben Sigle das Handballspielen gelernt, ehe er über die Sportfreunde Schwaikheim den Weg zum HCOB gefunden hat. Dort schaffte er den Aufstieg in die 3. Liga und zählt seit vielen Jahren zu den Leistungsträgern – in der Abwehr wie im Angriff. Umso glücklicher sind die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Roland Klass und den Sportlichen Leiter Patrick Sayer, dass der Linkshänder im kommenden Jahr für die SG Weinstadt in der Verbandsliga auf Torejagd gehen wird.

Was hat zu dieser Entscheidung geführt? Da ist zum einen der hohe Aufwand, den die Handballer beim HCOB betreiben müssen. „Ich spiele nun meine zehnte Saison beim HCOB, habe dort sehr viel erlebt und fühle mich nach wie vor sehr wohl“, sagt Sigle. „Ich habe dort über die Jahre sehr viele Freundschaften geschlossen.“

Zu viel Aufwand

Der Verein habe sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und strebe nun den Aufstieg in die 2. Liga an. „Das bedeutet natürlich, dass der gesamte Aufwand auch dementsprechend angepasst werden muss. Vor fünf Jahren wäre ich diesen Weg noch sehr gerne mitgegangen. Jetzt sei er aber 30 Jahre, habe einen Beruf, der auch regelmäßige Dienstreisen mit sich bringe, er saniere ein Haus und möchte auch zu Hause die Familie im Weinbetrieb mehr unterstützen.

Zum anderen, sagt Ruben Sigle, sei es „von Anfang an“ sein Plan gewesen, irgendwann wieder nach Weinstadt zurückzukehren. „Die meisten in der Mannschaft kenne ich ja bereits sehr gut. Es ist ein sehr spielfähiges Team und ein eingeschworener Haufen. Ich freue mich riesig darauf, mit alten Weggefährten und Freunden wieder zusammenspielen zu können.“ Die Verbindung zur SG ist nie abgerissen und Sigle hat sich in den vergangenen Jahren viele Heimspiele in der Beutelsbacher Halle angeschaut. Außer auf die Mannschaft freue er sich besonders auf „die gute Stimmung in der Halle und das familiäre Umfeld“.

Ziel: Aufstieg in die Württembergliga

Er freue sich darauf, etwas mehr Zeit für Freunde, Familie und andere Hobbys zu haben. „Ich möchte dennoch meinen Teil zum erfolgreichen Weg der SG Weinstadt beitragen.“ Sein Ziel für die kommende Saison ist klar: der Aufstieg in die Württembergliga. Zunächst gilt Sigles Konzentration aber seinem HCOB.