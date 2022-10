Südwest-Duell: Waldhof schlägt Saarbrücken

Mannheim (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim hat das Südwest-Duell mit dem 1. FC Saarbrücken gewonnen und die Saarländer in der oberen Tabellenhälfte der 3. Fußball-Liga überholt. Das Team von Trainer Christian Neidhart gewann die Partie im Carl-Benz-Stadion am Samstag mit 1:0 (1:0) und feierte im sechsten Heimspiel der Saison den sechsten Sieg.

Dominik Martinovic erzielte in der 33. Minute den entscheidenden Treffer für die Mannheimer, die vergangenes Wochenende mit 0:5 beim VfL Osnabrück verloren hatten. Kurz vor der Pause verpasste Marvin Cuni mit einem Kopfball an den Pfosten den Ausgleich für die ersatzgeschwächten Gäste von Coach Uwe Koschinat, die nur eines der vergangenen acht Liga-Spiele gewonnen haben. In der zweiten Halbzeit gab es noch mal Chancen auf beiden Seiten, aber keine weiteren Tore mehr.