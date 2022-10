Saisonendspurt für Schorndorfer Radprofi Jannik Steimle

Ein bisschen Pech hat Jannik Steimle bei der Radsport-Weltmeisterschaft im australischen Wollongong gehabt. Im Mixed-Teamzeitfahren verpasste der 26-jährige Schorndorfer um sieben Sekunden die Bronzemedaille, im Straßenrennen musste er sich mit Rang 72 begnügen. Immerhin: Von den sechs gestarteten deutschen Fahrern kamen nur Steimle und Nikias Arndt ins Ziel. „Ich bin zufrieden“, sagte Steimle im Gespräch mit dieser Zeitung nach seiner Rückkehr aus Australien. Schließlich seien erst sechs Wochen seit seinem Schlüsselbeinbruch vergangen. „Man muss die Kirche auch im Dorf lassen.“

Nur zwei von sechs am Ziel

Außer Steimle und Arndt waren für das deutsche Nationalteam Jonas Koch, Miguel Heidemann, Nico Denz und der Kapitän Georg Zimmermann beim Straßenrennen über 270 Kilometer an den Start gegangen. Ausgerechnet Zimmermann, dem aus dem Sextett die besten Chancen eingeräumt worden waren, stürzte 72 Kilometer vor dem Ziel. Der Rest des Teams musste sich ans Ende des Feldes zurückfallen lassen, um den Kapitän wieder heranzuführen.

Zimmermann konnte das Rennen aber nicht fortsetzen. Auch Koch, Heidemann und Denz sahen die Ziellinie nicht. Mit rund drei Minuten Rückstand auf den Sieger Remco Evenepoel (6:16,08 Stunden) fuhr Arndt in der dritten Gruppe auf Platz 52, weitere drei Minuten später folgte Steimle als 72. „Ein bisschen schade war das schon“, so Steimle. Bis eine Runde vor dem Ende sei er in jenem Feld mit dabei gewesen, das am Ende um Platz zwei gefahren sei. „In der letzten Runde am Berg hat es mich dann aufgestellt, ich habe während des Rennens viel Energie liegenlassen.“ Aufgrund des Trainingsrückstands seien die 270 Kilometer und 4000 Höhenmeter „einfach eine Nummer zu groß“ gewesen. „Fast sieben Stunden im Sattel zu sitzen, das hat man drei- oder viermal im Jahr.“

Keine großen Erwartungen

Alles in allem sei er dennoch überrascht gewesen von seiner Form bei der WM. „Ich bin zufrieden, nach der Operation hatte ich keine große Erwartungen im Straßenrennen.“ Dennoch sei die knapp verpasste Bronzemedaille „sehr ärgerlich“ gewesen.

Noch zwei bis drei Eintagesrennen mit seinem Team Quick-Step Alpha Vinyl liegen vor Jannik Steimle. Am Montag startet der Schorndorfer auf alle Fälle beim Münsterland Giro über etwas mehr als 200 Kilometer. Auf dem Programm stehen außerdem noch ein oder zwei Rennen in Belgien – in Binche und das Rik-van-Steenbergen-Radrennen am 9. Oktober. „Ich hoffe, meine Form, die ich mir in den letzten Trainingstagen vor der WM geholt habe, etabliert sich in den nächsten zwei Wochen.“