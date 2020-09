SC Freiburg bestreitet Testspiel gegen Górnik Zabrze

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg hat kurzfristig ein weiteres Testspiel vereinbart. Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal trifft die Mannschaft von Trainer Christian Streich am Sonntag im Schwarzwald-Stadion (14.00 Uhr) auf den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze. Die Partie wird unter Ausschluss von Zuschauern ausgetragen, wie der badische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Am 13. September treten die Freiburger in der ersten Pokalrunde beim Drittligisten Waldhof Mannheim an.