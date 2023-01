SC Freiburg hofft auf erfolgreichen Neustart in Wolfsburg

Freiburg (dpa/lsw) - Der badische Fußball-Bundesligist SC Freiburg steht heute beim Neustart nach der Winterpause im Spiel beim VfL Wolfsburg vor einer schweren Aufgabe. Der Tabellensiebte aus Niedersachsen feierte vor der langen WM-Unterbrechung vier Siege in Serie. Freiburg will am 16. Spieltag die bisher beste Vorrunde seiner Vereinsgeschichte fortsetzen.

Dabei steht dem Tabellenzweiten der zuletzt angeschlagene Innenverteidiger Philipp Lienhart nach muskulären Problemen wieder zur Verfügung. Verzichten muss der Sport-Club weiterhin auf den angeschlagenen Offensivspieler Roland Sallai. Trainer Christian Streich warnte, dass Wolfsburg eine «hohe Qualität» habe und für ihn zu den Anwärtern auf einen Platz im Europapokal zähle.